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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:14
mustbe написав: bub-har написав:
Буду в отделении разузнаю!
Просто позвони в любое отделение и задай простой вопрос: выдают ли они валюту ?
Как я понял: гривны по курсу - тоже не сразу, квест на несколько дней.
2018 год, такого позорняка я давно не видел
Це де таке бізобразіє?
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:18
Размещал депо валютой, и забирал валютой. Пару месяцев назад
Всё IMHO
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:25
mustbe написав:
Просто позвони в любое отделение и задай простой вопрос: выдают ли они валюту ?
Да спрашивал раньше-сказали выдаём конечно по предзаказу и сам видел,как девушка снимала приличную сумму в $! По-твоему в банке что вообще никому валюту не выдают ?
Закину и пусть копятся! Если что,выйду через гришу по курсу!Время на размышление у меня ещё есть!
Востаннє редагувалось bub-har
в П'ят 11 тра, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:26
Вкладчик1234 написав:
Размещал депо валютой, и забирал валютой. Пару месяцев назад
Что и требовалось доказать! Банк для валюты подходит!
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:42
Вкладчик1234 написав:
Размещал депо валютой, и забирал валютой. Пару месяцев назад
Возможно, по депо-продуктам и по карточным продуктам - разные расклады.
А может, мне курицы в отделении совсем бестолковые попались.
У кого то есть опыт снятия валюты с карточки в этом банке ?
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:45
Квесторе_поверніться написав:
Це де таке бізобразіє?
Отделение №27, г. Киев
г. Киев, ул. Саксаганского, 55а
Руководитель: Тарасенко Елена Алексеевна
Тел. (044) 364-36-68
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П'ят 11 тра, 2018 16:54
mustbe
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