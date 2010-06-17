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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 328329330331

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:14

  mustbe написав:
  bub-har написав:Буду в отделении разузнаю!

Просто позвони в любое отделение и задай простой вопрос: выдают ли они валюту ?

Как я понял: гривны по курсу - тоже не сразу, квест на несколько дней.

2018 год, такого позорняка я давно не видел

Це де таке бізобразіє? :(
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:18

Размещал депо валютой, и забирал валютой. Пару месяцев назад
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:25

Re: Банк Глобус

  mustbe написав:Просто позвони в любое отделение и задай простой вопрос: выдают ли они валюту ?
Да спрашивал раньше-сказали выдаём конечно по предзаказу и сам видел,как девушка снимала приличную сумму в $! По-твоему в банке что вообще никому валюту не выдают ? :shock: Закину и пусть копятся! Если что,выйду через гришу по курсу!Время на размышление у меня ещё есть!
Востаннє редагувалось bub-har в П'ят 11 тра, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:26

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:Размещал депо валютой, и забирал валютой. Пару месяцев назад
Что и требовалось доказать! Банк для валюты подходит!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:42

  Вкладчик1234 написав:Размещал депо валютой, и забирал валютой. Пару месяцев назад

Возможно, по депо-продуктам и по карточным продуктам - разные расклады.
А может, мне курицы в отделении совсем бестолковые попались.

У кого то есть опыт снятия валюты с карточки в этом банке ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:45

  Квесторе_поверніться написав:Це де таке бізобразіє? :(

Отделение №27, г. Киев
г. Киев, ул. Саксаганского, 55а
Руководитель: Тарасенко Елена Алексеевна
Тел. (044) 364-36-68
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:08

П2П на Видсоточку+ - без комиса со стороны Глобуса, верно ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 23:30

Re: Банк Глобус

Скоро буду забирать долларовый депо, отпишусь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:06

Re: Банк Глобус

Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал
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