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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Stringer написав:Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал

Это как? И вы не судились и не писали в НБУ?

Нет - первые две недели скандалил, писал безрезультатно какие то требования, а потом решил не терять, ни деньги, ни время, ни усилия.
забирал, что давали и перекладывал оставшееся на три следующих месяца - и так два года
Теперь знаю, что доверять шарику валюту нельзя ни при каких обстоятельствах
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:06

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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:24

  Stringer написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Stringer написав:Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал

Это как? И вы не судились и не писали в НБУ?

Нет - первые две недели скандалил, писал безрезультатно какие то требования, а потом решил не терять, ни деньги, ни время, ни усилия.
забирал, что давали и перекладывал оставшееся на три следующих месяца - и так два года
Теперь знаю, что доверять шарику валюту нельзя ни при каких обстоятельствах

я перечитал все отзывы на минфине, жалоб на возврат депозита нет... на этой ветке тоже нет
если вы писали о такой ситуации в этой ветке просьба ссылочку на пост... спасибо
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:29

Оранжевый-хит сезона
хм, листайте тему сами, любезнейший
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:39

  Stringer написав:Оранжевый-хит сезона
хм, листайте тему сами, любезнейший

листаю... жалоб не вижу... вы слились?
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Stringer написав:Оранжевый-хит сезона
хм, листайте тему сами, любезнейший

листаю... жалоб не вижу... вы слились?

троллить вы умеете :mrgreen: а ошибки признавать?
Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности
Stringer
 
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