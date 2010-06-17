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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:50
Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав:
Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал
Это как? И вы не судились и не писали в НБУ?
Нет - первые две недели скандалил, писал безрезультатно какие то требования, а потом решил не терять, ни деньги, ни время, ни усилия.
забирал, что давали и перекладывал оставшееся на три следующих месяца - и так два года
Теперь знаю, что доверять шарику валюту нельзя ни при каких обстоятельствах
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:06
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:24
Stringer написав: Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав:
Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал
Это как? И вы не судились и не писали в НБУ?
Нет - первые две недели скандалил, писал безрезультатно какие то требования, а потом решил не терять, ни деньги, ни время, ни усилия.
забирал, что давали и перекладывал оставшееся на три следующих месяца - и так два года
Теперь знаю, что доверять шарику валюту нельзя ни при каких обстоятельствах
я перечитал все отзывы на минфине, жалоб на возврат депозита нет... на этой ветке тоже нет
если вы писали о такой ситуации в этой ветке просьба ссылочку на пост... спасибо
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:29
Оранжевый-хит сезона
хм, листайте тему сами, любезнейший
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:39
Stringer написав:Оранжевый-хит сезона
хм, листайте тему сами, любезнейший
листаю... жалоб не вижу... вы слились?
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:43
Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав:Оранжевый-хит сезона
хм, листайте тему сами, любезнейший
листаю... жалоб не вижу... вы слились?
троллить вы умеете
а ошибки признавать?Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности
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Stringer
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Суб 12 тра, 2018 09:53
kreuz
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