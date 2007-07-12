|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42
brainybird написав:
у них были проблемы. моей приятельнице тоже депо выдавали по 100 дол пару лет назад. как сейчас выдают не знаю
спасибо
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18546
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56196
|7221077
|
|
|14
|2696
|
Нед 13 тра, 2018 08:22
la9
|
|286
|99598
|