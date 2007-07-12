|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42
brainybird написав:
у них были проблемы. моей приятельнице тоже депо выдавали по 100 дол пару лет назад. как сейчас выдают не знаю
спасибо
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18548
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:44
Оранжевый-хит сезона написав:
20 000 евро... везунчик... у меня много меньше... до 200 000 гривен
Тролль может и не знать, но до 2014 года 20000 евро и было "до 200 000 гривен"
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:49
Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав: Оранжевый-хит сезона написав:
листаю... жалоб не вижу... вы слились?
троллить вы умеете
а ошибки признавать?Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности
а можно ещё один источник? потому что вы в показаниях путаетесь, то вы не могли, то товарищ...
никто и не рассчитывал на признательность от тролля
слив засчитан
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:10
Stringer написав: Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав:
троллить вы умеете
а ошибки признавать?Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности
а можно ещё один источник? потому что вы в показаниях путаетесь, то вы не могли, то товарищ...
никто и не рассчитывал на признательность от тролля
слив засчитан
отпишусь когда буду забирать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18548
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|56196
|7221168
|
|
|14
|2720
|
Нед 13 тра, 2018 08:22
la9
|
|286
|99613
|
|