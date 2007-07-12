спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42
спасибо
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:44
Додано: Нед 13 тра, 2018 11:49
никто и не рассчитывал на признательность от тролля слив засчитан
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:10
отпишусь когда буду забирать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:06
Смысл писать и судиться?
С 2014 по 2016 год практически все банки отдавали валюту небольшими порциями. А некоторые вообще не отдавали
1000 в квартал - это еще хорошо. Я вообще по 200$ забирала в месяц, перекладывая оставшуюся сумму на новые депозиты на 1 и 3 месяца.
В итоге все остатки получила в полном объеме! Через Фонд
Правда, по высокому курсу.
Глобус еще молодец, выкарабкался.
А подавляющее большинство тех банков уже давно испустили дух и числятся банкротами.
Жадность и Отвага!
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