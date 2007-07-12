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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42

  brainybird написав:у них были проблемы. моей приятельнице тоже депо выдавали по 100 дол пару лет назад. как сейчас выдают не знаю

спасибо
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:44

  Оранжевый-хит сезона написав:20 000 евро... везунчик... у меня много меньше... до 200 000 гривен

Тролль может и не знать, но до 2014 года 20000 евро и было "до 200 000 гривен" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 11:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Stringer написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:листаю... жалоб не вижу... вы слились?

троллить вы умеете :mrgreen: а ошибки признавать?
Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности

а можно ещё один источник? потому что вы в показаниях путаетесь, то вы не могли, то товарищ...

никто и не рассчитывал на признательность от тролля :mrgreen: слив засчитан
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:10

  Stringer написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Stringer написав:троллить вы умеете :mrgreen: а ошибки признавать?
Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности

а можно ещё один источник? потому что вы в показаниях путаетесь, то вы не могли, то товарищ...

никто и не рассчитывал на признательность от тролля :mrgreen: слив засчитан

отпишусь когда буду забирать
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Stringer написав:Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал

Это как? И вы не судились и не писали в НБУ?

Смысл писать и судиться?
С 2014 по 2016 год практически все банки отдавали валюту небольшими порциями. А некоторые вообще не отдавали :wink:
1000 в квартал - это еще хорошо. Я вообще по 200$ забирала в месяц, перекладывая оставшуюся сумму на новые депозиты на 1 и 3 месяца.
В итоге все остатки получила в полном объеме! Через Фонд :D
Правда, по высокому курсу.

Глобус еще молодец, выкарабкался.
А подавляющее большинство тех банков уже давно испустили дух и числятся банкротами.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:42

Глобус это шанс заполучить КОМФОРТ ФГВФЛ
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:14

Видсоточка + всё те же 17% ?
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:29

  BBC написав:КОМФОРТ ФГВФЛ

И даром не нужен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:04

  BBC написав:Глобус это шанс заполучить КОМФОРТ ФГВФЛ

они сейчас реально кредитуют недвижимость, значит ликвидность есть
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Оранжевый-хит сезона
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