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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42
brainybird написав:
у них были проблемы. моей приятельнице тоже депо выдавали по 100 дол пару лет назад. как сейчас выдают не знаю
спасибо
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:44
Оранжевый-хит сезона написав:
20 000 евро... везунчик... у меня много меньше... до 200 000 гривен
Тролль может и не знать, но до 2014 года 20000 евро и было "до 200 000 гривен"
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Stringer
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Додано: Нед 13 тра, 2018 11:49
Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав: Оранжевый-хит сезона написав:
листаю... жалоб не вижу... вы слились?
троллить вы умеете
а ошибки признавать?Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности
а можно ещё один источник? потому что вы в показаниях путаетесь, то вы не могли, то товарищ...
никто и не рассчитывал на признательность от тролля
слив засчитан
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Stringer
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:10
Stringer написав: Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав:
троллить вы умеете
а ошибки признавать?Банк Глобус
надеюсь, мои усилия заслужили хотя бы благодарности
а можно ещё один источник? потому что вы в показаниях путаетесь, то вы не могли, то товарищ...
никто и не рассчитывал на признательность от тролля
слив засчитан
отпишусь когда буду забирать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 тра, 2018 19:06
Оранжевый-хит сезона написав: Stringer написав:
Два года забирал евровый депо с 2014 по 2016, в среднем отдавали по 1000 в квартал
Это как? И вы не судились и не писали в НБУ?
Смысл писать и судиться?
С 2014 по 2016 год практически все банки отдавали валюту небольшими порциями. А некоторые вообще не отдавали
1000 в квартал - это еще хорошо. Я вообще по 200$ забирала в месяц, перекладывая оставшуюся сумму на новые депозиты на 1 и 3 месяца.
В итоге все остатки получила в полном объеме! Через Фонд
Правда, по высокому курсу.
Глобус еще молодец, выкарабкался.
А подавляющее большинство тех банков уже давно испустили дух и числятся банкротами.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 13 тра, 2018 20:42
Глобус это шанс заполучить КОМФОРТ ФГВФЛ
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:14
Видсоточка + всё те же 17% ?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Нед 13 тра, 2018 21:29
BBC написав:
КОМФОРТ ФГВФЛ
И даром не нужен.
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Vorlon
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:04
BBC написав:
Глобус это шанс заполучить КОМФОРТ ФГВФЛ
они сейчас реально кредитуют недвижимость, значит ликвидность есть
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:59
Коллеги, напомните, пожалуйста, перевод с Видсоточки Плюс в интернет-банкинге Глобуса на Видсоточку Плюс другого клиента бесплатный? Деньги у другого клиента (проводка) засчитывается в тот-же день или на следующий?
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Andrew75
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