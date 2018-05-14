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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:10
Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:30
Andrew75 написав:
Коллеги, напомните, пожалуйста, перевод с Видсоточки Плюс в интернет-банкинге Глобуса на Видсоточку Плюс другого клиента бесплатный? Деньги у другого клиента (проводка) засчитывается в тот-же день или на следующий?
По номеру карти без комісії.
Там ще по номеру рахунку, тут мабуть день в день заходить, але можливо з комісією?
Проводка? Не знаю, треба тестити
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