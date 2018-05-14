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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 15:10
Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.
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vadymbanker
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Додано: Пон 14 тра, 2018 15:30
Andrew75 написав:
Коллеги, напомните, пожалуйста, перевод с Видсоточки Плюс в интернет-банкинге Глобуса на Видсоточку Плюс другого клиента бесплатный? Деньги у другого клиента (проводка) засчитывается в тот-же день или на следующий?
По номеру карти без комісії.
Там ще по номеру рахунку, тут мабуть день в день заходить, але можливо з комісією?
Проводка? Не знаю, треба тестити
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Додано: Пон 14 тра, 2018 20:50
vadymbanker написав:
Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой
А как вообще можно сравнивать Альфу и Глобус? Это же разные весовые категории! Думаю риски здесь все прекрасно понимают и знают ради чего они рискуют! Летом будет ровно 2 года,как я в банке и очень доволен!
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bub-har
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Додано: Вів 15 тра, 2018 04:30
vadymbanker написав:
Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.
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Укргаз госбанк.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 15 тра, 2018 06:07
BBC написав: vadymbanker написав:
Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.
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Укргаз госбанк.
и что ? Киев повторно слили несмотря что был госбанком. Когда будет укргаз станет на сто % госбанком,тогда и можно выдохнуть
никому не верю
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