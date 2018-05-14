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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 331332333334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:10

Банк Глобус

Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:30

  Andrew75 написав:Коллеги, напомните, пожалуйста, перевод с Видсоточки Плюс в интернет-банкинге Глобуса на Видсоточку Плюс другого клиента бесплатный? Деньги у другого клиента (проводка) засчитывается в тот-же день или на следующий?

По номеру карти без комісії.
Там ще по номеру рахунку, тут мабуть день в день заходить, але можливо з комісією?
Проводка? Не знаю, треба тестити
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:50

Re: Банк Глобус

  vadymbanker написав:Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой
А как вообще можно сравнивать Альфу и Глобус? Это же разные весовые категории! Думаю риски здесь все прекрасно понимают и знают ради чего они рискуют! Летом будет ровно 2 года,как я в банке и очень доволен!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 04:30

  vadymbanker написав:Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.


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Укргаз госбанк.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:07

  BBC написав:
  vadymbanker написав:Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.


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Укргаз госбанк.
и что ? Киев повторно слили несмотря что был госбанком. Когда будет укргаз станет на сто % госбанком,тогда и можно выдохнуть
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:48

Киев слили по особенному всем выплати все.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:03

  BBC написав:
  vadymbanker написав:Глобус типичный карманный банк. Разве его можно сравнить даже с тем же Альфой. Как только кого-то арестуют из компашки Глобус,Укргаз,Жилстрой, а арестовать всегда есть за что, то Фонд мгновенно зайдет, да еще и такой шикарный ипотечный портфель.


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Укргаз госбанк.

0720 обязательно сказал бы, что газмяс - вовсе не госбанк))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 15:02

Резерви в 177 млн грн...чи не малувато?
https://minfin.com.ua/company/globus/rating/
Он в Фарса цілих 712 млн
https://minfin.com.ua/company/forward-bank/rating/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:09

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Резерви в 177 млн грн...чи не малувато?

має час до 2020
НБУ відклав гільотину 200міо :)
+50грн !
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greenozon
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