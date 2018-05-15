Додано: Вів 15 тра, 2018 22:09

Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав: Резерви в 177 млн грн...чи не малувато? Резерви в 177 млн грн...чи не малувато?

має час до 2020

НБУ відклав гільотину 200міо має час до 2020НБУ відклав гільотину 200міо

Це Ви про які 200 млн...в Шаромиги вже 300...якщо вірно зрозумів Вас? Це Ви про які 200 млн...в Шаромиги вже 300...якщо вірно зрозумів Вас?

Этот жаргон (Шаромыга, Фарсик, Кони, КоКо и т.д.) начинает уже малость напрягать. К тому же есть такое непреодолимое впечатление, что рано или поздно сложится ситуация, когда под неким "Х" один человек поймет один банк, второй - другой, и хорошо, если это закончится просто неразберихой, а не ситуацией, когда один из них влетит на деньги.Скажем, Шаромыга. Один поймет это как Шаромыга - Шарик - Глобус, а другой как Шаромыга - Cher ami - французское - значит, Укрсиббанк, например (не знаю, есть ли у нас еще французские банки).К чему этот жаргон? Обычно подменяют какие-то длинные слова короткими для простоты. Я понимаю, если б был какой-то Украгропромстройфинбанк, но зачем Глобусу прозвища придумывать? Еще и неоднозначные, двусмысленные.