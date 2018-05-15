Этот жаргон (Шаромыга, Фарсик, Кони, КоКо и т.д.) начинает уже малость напрягать. К тому же есть такое непреодолимое впечатление, что рано или поздно сложится ситуация, когда под неким "Х" один человек поймет один банк, второй - другой, и хорошо, если это закончится просто неразберихой, а не ситуацией, когда один из них влетит на деньги.
Скажем, Шаромыга. Один поймет это как Шаромыга - Шарик - Глобус, а другой как Шаромыга - Cher ami - французское - значит, Укрсиббанк, например (не знаю, есть ли у нас еще французские банки).
К чему этот жаргон? Обычно подменяют какие-то длинные слова короткими для простоты. Я понимаю, если б был какой-то Украгропромстройфинбанк, но зачем Глобусу прозвища придумывать? Еще и неоднозначные, двусмысленные.