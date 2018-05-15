Квесторе_поверніться написав:Резерви в 177 млн грн...чи не малувато?
має час до 2020 НБУ відклав гільотину 200міо
Це Ви про які 200 млн...в Шаромиги вже 300...якщо вірно зрозумів Вас?
Этот жаргон (Шаромыга, Фарсик, Кони, КоКо и т.д.) начинает уже малость напрягать. К тому же есть такое непреодолимое впечатление, что рано или поздно сложится ситуация, когда под неким "Х" один человек поймет один банк, второй - другой, и хорошо, если это закончится просто неразберихой, а не ситуацией, когда один из них влетит на деньги. Скажем, Шаромыга. Один поймет это как Шаромыга - Шарик - Глобус, а другой как Шаромыга - Cher ami - французское - значит, Укрсиббанк, например (не знаю, есть ли у нас еще французские банки). К чему этот жаргон? Обычно подменяют какие-то длинные слова короткими для простоты. Я понимаю, если б был какой-то Украгропромстройфинбанк, но зачем Глобусу прозвища придумывать? Еще и неоднозначные, двусмысленные.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!