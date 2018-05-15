Квесторе_поверніться написав:Резерви в 177 млн грн...чи не малувато?
має час до 2020 НБУ відклав гільотину 200міо
Це Ви про які 200 млн...в Шаромиги вже 300...якщо вірно зрозумів Вас?
Этот жаргон (Шаромыга, Фарсик, Кони, КоКо и т.д.) начинает уже малость напрягать. К тому же есть такое непреодолимое впечатление, что рано или поздно сложится ситуация, когда под неким "Х" один человек поймет один банк, второй - другой, и хорошо, если это закончится просто неразберихой, а не ситуацией, когда один из них влетит на деньги. Скажем, Шаромыга. Один поймет это как Шаромыга - Шарик - Глобус, а другой как Шаромыга - Cher ami - французское - значит, Укрсиббанк, например (не знаю, есть ли у нас еще французские банки). К чему этот жаргон? Обычно подменяют какие-то длинные слова короткими для простоты. Я понимаю, если б был какой-то Украгропромстройфинбанк, но зачем Глобусу прозвища придумывать? Еще и неоднозначные, двусмысленные.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!
Vuch написав:И чьи это будут проблемы, если человек стесняется переспросить, чтобы внести ясность?
Да проблемы видятся у всех. Во-первых, чтоб переспрашивать, нужны сомнения. А всегда ли они будут? Услышав какое-то измененное название, человек может сходу придумать версию обоснования под какой-то банк, сразу же увериться, что это он и есть (но на самом деле логика другая и банк другой). И чего ему переспрашивать, если он уверен, что догадался? Во-вторых, если сомнение таки возникло и человек переспросил, сколько часов/дней ждать разъяснений? Как говорится, дорога ложка к обеду. А когда через три дня кто-то объяснит, то уже может быть и не надо. Представьте, что вы пришли к врачу за помощью, а он вам прописал с утра по красивой заднице, два раза в день общаться с сердитым батей, а вечерком поможет мелкое хулиганье. И ушел в отпуск на три дня, отключив мобильный телефон. И так каждый раз, как заболеете. Вам понятны зашифрованные препараты? Вас каждый раз будет радовать юмор врача, или через пару раз будете думать, что он уже задолбал постоянно его расшифровывать? В-третьих, проблема для самих шутников. На форуме сотни (если не тысячи) посетителей. А теперь представим, что каждый начнет переспрашивать, а кто такой Шаромыга? А кто такой КоКо? А кто такой Скунс? Кстати, а какой банк в натуре Скунс и почему?
жаргоны есть в любой профсреде. и этой среде абсолютно до лампочки понимают ли её чужаки и нубы. жаргон нужен для быстрой, точной/однозначной передачи (в т.ч. зашифрованой) инф-и в профсреде по общедоступному каналу И если вы чото не понимаете, то просто наблюдайте и учитесь, а не предъявляйте претензии