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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 22:09

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Резерви в 177 млн грн...чи не малувато?

має час до 2020
НБУ відклав гільотину 200міо :)

Це Ви про які 200 млн...в Шаромиги вже 300...якщо вірно зрозумів Вас?

Этот жаргон (Шаромыга, Фарсик, Кони, КоКо и т.д.) начинает уже малость напрягать. К тому же есть такое непреодолимое впечатление, что рано или поздно сложится ситуация, когда под неким "Х" один человек поймет один банк, второй - другой, и хорошо, если это закончится просто неразберихой, а не ситуацией, когда один из них влетит на деньги.
Скажем, Шаромыга. Один поймет это как Шаромыга - Шарик - Глобус, а другой как Шаромыга - Cher ami - французское - значит, Укрсиббанк, например (не знаю, есть ли у нас еще французские банки).
К чему этот жаргон? Обычно подменяют какие-то длинные слова короткими для простоты. Я понимаю, если б был какой-то Украгропромстройфинбанк, но зачем Глобусу прозвища придумывать? Еще и неоднозначные, двусмысленные.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 07:13

Re: Банк Глобус

И чьи это будут проблемы, если человек стесняется переспросить, чтобы внести ясность?
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:10

ой. какой там жаргон
надо же взрослым дядькам как-то побавитись ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 08:25

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:.в Шаромиги вже 300.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место :shock: ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз! 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:01

Re: Банк Глобус

  candidat написав:Еще и неоднозначные, двусмысленные.


а третій
Значение
прост., уничиж. то же, что шаромыжник; тот, кто любит поживиться на чужой счёт; мошенник, бродяга, дармоед


https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%88%D ... 0%B3%D0%B0

я схилявся до третього значення :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:02

  Vuch написав:И чьи это будут проблемы, если человек стесняется переспросить, чтобы внести ясность?

Да проблемы видятся у всех.
Во-первых, чтоб переспрашивать, нужны сомнения. А всегда ли они будут? Услышав какое-то измененное название, человек может сходу придумать версию обоснования под какой-то банк, сразу же увериться, что это он и есть (но на самом деле логика другая и банк другой). И чего ему переспрашивать, если он уверен, что догадался?
Во-вторых, если сомнение таки возникло и человек переспросил, сколько часов/дней ждать разъяснений? Как говорится, дорога ложка к обеду. А когда через три дня кто-то объяснит, то уже может быть и не надо.
Представьте, что вы пришли к врачу за помощью, а он вам прописал с утра по красивой заднице, два раза в день общаться с сердитым батей, а вечерком поможет мелкое хулиганье. И ушел в отпуск на три дня, отключив мобильный телефон. И так каждый раз, как заболеете. Вам понятны зашифрованные препараты? Вас каждый раз будет радовать юмор врача, или через пару раз будете думать, что он уже задолбал постоянно его расшифровывать?
В-третьих, проблема для самих шутников. На форуме сотни (если не тысячи) посетителей. А теперь представим, что каждый начнет переспрашивать, а кто такой Шаромыга? А кто такой КоКо? А кто такой Скунс? Кстати, а какой банк в натуре Скунс и почему?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:14

Re: Банк Глобус

  candidat написав:каждый начнет переспрашивать

жаргоны есть в любой профсреде. и этой среде абсолютно до лампочки понимают ли её чужаки и нубы. жаргон нужен для быстрой, точной/однозначной передачи (в т.ч. зашифрованой) инф-и в профсреде по общедоступному каналу :) :) И если вы чото не понимаете, то просто наблюдайте и учитесь, а не предъявляйте претензии :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:48

Re: Банк Глобус

  candidat написав:а какой банк в натуре Скунс и почему?
Форвард,он же фарсик!Когда -то кинул счастливых обладателей кредиток,если я не ошибаюсь и дали ему прозвище скунс!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:16

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:.в Шаромиги вже 300.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место :shock: ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз! 8)


Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:28

  clientage написав:
  candidat написав:каждый начнет переспрашивать

жаргоны есть в любой профсреде. и этой среде абсолютно до лампочки понимают ли её чужаки и нубы. жаргон нужен для быстрой, точной/однозначной передачи (в т.ч. зашифрованой) инф-и в профсреде по общедоступному каналу :) :) И если вы чото не понимаете, то просто наблюдайте и учитесь, а не предъявляйте претензии :)

В профсреде используется сленг, а не жаргон. А намеренное коверканье названий банков выглядит просто смешно. Тоже мне "Энигма". Какой вообще смысл в шифровании названий банков? Ну, напишете вы, скажем, "сегодня Тазик выдал кэшбек" или "какая депозитная ставка сейчас у Аллы?" Что вы тут скрывать собрались? Вы считаете, что фраза "сегодня ТАС выдал кэшбек" выглядит прям неточной и неоднозначной, а употребление Тазика вместо ТАСа прям расставляет все на свои места? По-моему, вы шпионских фильмов пересмотрели :)))
Если опираться на ваш ответ, получается, что правильной моделью поведения на форуме должно быть не "все люди - братья, все должны помогать друг другу", а "человек человеку - волк". Информация только для своих, не понимаешь - твои проблемы и т.д. Но только надо понимать, что палка о двух концах: вы будете зажимать информацию, и с вами никто не поделится.
Но это все теория. Разговоры о каких-то шифрованиях на форуме - пустая болтовня. Ибо о том, о чем нужно помалкивать, никто не пишет в общедоступных сообщениях, даже зашифрованных, тем более с таким смешным шифрованием, как видоизменение всего лишь названий банков. Как тут правильно написали выше: "Надо же взрослым дядькам как-то побавитись". Клоунадой страдать не буду: писал, пишу и буду писать названия банков, продуктов, валют так, как они пишутся на самом деле. Наблюдайте и учитесь :wink:
candidat
 
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