Додано: Сер 16 тра, 2018 10:02

Vuch написав: И чьи это будут проблемы, если человек стесняется переспросить, чтобы внести ясность? И чьи это будут проблемы, если человек стесняется переспросить, чтобы внести ясность?

Да проблемы видятся у всех.Во-первых, чтоб переспрашивать, нужны сомнения. А всегда ли они будут? Услышав какое-то измененное название, человек может сходу придумать версию обоснования под какой-то банк, сразу же увериться, что это он и есть (но на самом деле логика другая и банк другой). И чего ему переспрашивать, если он уверен, что догадался?Во-вторых, если сомнение таки возникло и человек переспросил, сколько часов/дней ждать разъяснений? Как говорится, дорога ложка к обеду. А когда через три дня кто-то объяснит, то уже может быть и не надо.Представьте, что вы пришли к врачу за помощью, а он вам прописал с утра по красивой заднице, два раза в день общаться с сердитым батей, а вечерком поможет мелкое хулиганье. И ушел в отпуск на три дня, отключив мобильный телефон. И так каждый раз, как заболеете. Вам понятны зашифрованные препараты? Вас каждый раз будет радовать юмор врача, или через пару раз будете думать, что он уже задолбал постоянно его расшифровывать?В-третьих, проблема для самих шутников. На форуме сотни (если не тысячи) посетителей. А теперь представим, что каждый начнет переспрашивать, а кто такой Шаромыга? А кто такой КоКо? А кто такой Скунс? Кстати, а какой банк в натуре Скунс и почему?