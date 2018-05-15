RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:30

Re: Банк Глобус

  бульбик написав:Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
Лишний доход в банках никогда не помешает! Про огромные выплаты ,дефолт и с банков гэть я слышу каждый год,а тем временем продолжаю иметь дополнительные доходы! Просто нужно раскладывать свои средства по разным ячейкам!
bub-har
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 13.07.16
Подякував: 318 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:35

  bub-har написав:
  candidat написав:а какой банк в натуре Скунс и почему?
Форвард,он же фарсик!Когда -то кинул счастливых обладателей кредиток,если я не ошибаюсь и дали ему прозвище скунс!

Да уж, он же Гога, он же Гоша, он же Жора... Фарсик, Барсик, Скунс, с ума можно сойти. Пора уже при такой тяге к народному творчеству в шапке форума толковый словарь размещать.
candidat
 
Повідомлень: 434
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:40

  v57 написав:ой. какой там жаргон
надо же взрослым дядькам как-то побавитись ;)

Главное, чтоб в результате разговоры на форуме не заканчивались подобным образом (см. где-то с 2:00, а еще лучше с 6:30) :lol:
candidat
 
Повідомлень: 434
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:16

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:.в Шаромиги вже 300.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место :shock: ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз! 8)

Так, дебют. Витіснив Місто і зразу ж BISовий банк і Фарс випередив.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24524
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 333334335336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, makor06, mihasik, slasva, Фантом і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 535, 536, 537
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5363 1289414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 11:45
Stringer
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 555, 556, 557
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5563 1350573
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 10:26
v57
Альфа-Банк 1 ... 5623, 5624, 5625
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56246 7231027
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 10:25
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron