|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:30
бульбик написав:
Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
Лишний доход в банках никогда не помешает! Про огромные выплаты ,дефолт и с банков гэть я слышу каждый год,а тем временем продолжаю иметь дополнительные доходы! Просто нужно раскладывать свои средства по разным ячейкам!
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:35
bub-har написав: candidat написав:
а какой банк в натуре Скунс и почему?
Форвард,он же фарсик!Когда -то кинул счастливых обладателей кредиток,если я не ошибаюсь и дали ему прозвище скунс!
Да уж, он же Гога, он же Гоша, он же Жора... Фарсик, Барсик, Скунс, с ума можно сойти. Пора уже при такой тяге к народному творчеству в шапке форума толковый словарь размещать.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:40
v57 написав:
ой. какой там жаргон
надо же взрослым дядькам как-то побавитись
Главное, чтоб в результате разговоры на форуме не заканчивались подобным образом (см. где-то с 2:00, а еще лучше с 6:30)
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:16
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав:
.в Шаромиги вже 300.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место
,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг
! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!
Так, дебют. Витіснив Місто і зразу ж BISовий банк і Фарс випередив.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24534
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:09
Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.
-
Vuch
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 04.03.09
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:54
Квесторе_поверніться написав:
Так, дебют. Витіснив Місто і зразу ж BISовий банк і Фарс випередив.
Дуже несподiвано! Кулька форева
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:12
бульбик написав: bub-har написав: Квесторе_поверніться написав:
.в Шаромиги вже 300.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место
,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!
Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
до выборов президента более полу года, до выборов ВРУ более года
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18585
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 тра, 2018 18:51
це де-юре,
а де факто вибори давно почались
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12881
|2493025
|
Сер 16 тра, 2018 18:39
THB
|
|56264
|7232331
|
|
|30693
|3789399
|
|