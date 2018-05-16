бульбик написав:Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
Лишний доход в банках никогда не помешает! Про огромные выплаты ,дефолт и с банков гэть я слышу каждый год,а тем временем продолжаю иметь дополнительные доходы! Просто нужно раскладывать свои средства по разным ячейкам!
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!
Так, дебют. Витіснив Місто і зразу ж BISовий банк і Фарс випередив.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!
Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
до выборов президента более полу года, до выборов ВРУ более года
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Vuch написав:Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.
Я тоже дико извиняюсь, но где я что-то требовал, чтоб меня в чем-то обвинять? Я только обратил внимание, что подобный жаргон только усложняет понимание информации. Форум нужен, чтоб помогать друг другу или дешифровками заниматься? Или, по-вашему, носителями полезной информации являются только "шифровальщики"? Я сам лично не одного человека консультировал по возвращению обратно в грейс после вылета в ТАСе, потому как сам лично это прошел и знаю все на практике, а не пересказываю информацию от других пользователей. И в моей помощи не было никаких Тазиков, Вик и т.п. И никто не умер. Так к чему этот цирк? И насчет "спасибо говорить". Прочитайте короткий рассказ Валентины Осеевой "Синие листья" (займет у вас не больше минуты): http://lukoshko.net/story/sinie-listya.htm Тогда, наверное, поймете, что я имею в виду. И то, что не только меня это волнует, подтверждают плюсы под каждым моим сообщением на эту тему.
Спасибо! Как то упустил из виду,что у банка уже 300млн и в рейтинге минфина он занял 29 место ,хотя я что-то не припомню,чтобы Шарик попадал вообще в этот рейтинг! Вообщем мой дорогой друг растёт и развивается,если бы ещё сделал видсоточку+в валюте,то она бы была самой крутой валютной картой в мире и обошла бы другие банки по аналогичным картам и Шарика бы засыпали валютой! Шарик давай видсоточку+ в валюте!А то я уже подыскиваю банки для валюты со свободным доступом и уже на некоторые положил глаз!
Не нужно расслаблять булки в нашей стране. Никакой валюты банкам!!! На носу выборы, которые всегда потрясают + огромные выплаты по внешним долгам. Кроме того, банки своими ставками в т.ч. и по валюте показывают, что бабло им не нужно. Ищите другие способы вложений!
А что, перед выборами курс доллара растет? Или вы имеете в виду, что будут сложности с получением валюты со счетов? Просто никогда особо валютой не занимался, потому не в курсе. Знаю, что практически всегда перед выборами растут %%-ные ставки в гривне. Причем подскакивают даже больше, чем при новогодних акциях