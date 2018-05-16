Додано: Сер 16 тра, 2018 23:32

Vuch написав: Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно. Я дико извиняюсь,, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.

Я тоже дико извиняюсь, но где я что-то требовал, чтоб меня в чем-то обвинять? Я только обратил внимание, что подобный жаргон только усложняет понимание информации. Форум нужен, чтоб помогать друг другу или дешифровками заниматься? Или, по-вашему, носителями полезной информации являются только "шифровальщики"? Я сам лично не одного человека консультировал по возвращению обратно в грейс после вылета в ТАСе, потому как сам лично это прошел и знаю все на практике, а не пересказываю информацию от других пользователей. И в моей помощи не было никаких Тазиков, Вик и т.п. И никто не умер. Так к чему этот цирк?И насчет "спасибо говорить". Прочитайте короткий рассказ Валентины Осеевой "Синие листья" (займет у вас не больше минуты):Тогда, наверное, поймете, что я имею в виду.И то, что не только меня это волнует, подтверждают плюсы под каждым моим сообщением на эту тему.