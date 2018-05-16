RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:21

  candidat написав:Так к чему этот цирк?

Потому что некоторые без цирка не могут :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:42

  candidat написав:
  Vuch написав:Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.

Я тоже дико извиняюсь, но где я что-то требовал, чтоб меня в чем-то обвинять? Я только обратил внимание, что подобный жаргон только усложняет понимание информации. Форум нужен, чтоб помогать друг другу или дешифровками заниматься? Или, по-вашему, носителями полезной информации являются только "шифровальщики"? Я сам лично не одного человека консультировал по возвращению обратно в грейс после вылета в ТАСе, потому как сам лично это прошел и знаю все на практике, а не пересказываю информацию от других пользователей. И в моей помощи не было никаких Тазиков, Вик и т.п. И никто не умер. Так к чему этот цирк?
И насчет "спасибо говорить". Прочитайте короткий рассказ Валентины Осеевой "Синие листья" (займет у вас не больше минуты): http://lukoshko.net/story/sinie-listya.htm Тогда, наверное, поймете, что я имею в виду.
И то, что не только меня это волнует, подтверждают плюсы под каждым моим сообщением на эту тему.

Ви правильно нас виховуєте.
Але при цьому життя стає скучним.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24547
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 334335336337
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, iamdimon, Нова і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5626, 5627, 5628
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56276 7233867
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 11:23
Інкогніто
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3070, 3071, 3072
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30718 3790797
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 10:56
greenozon
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 556, 557, 558
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5571 1351512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 10:12
tricks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2754)
17.05.2018 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.