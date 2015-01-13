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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:21

  candidat написав:Так к чему этот цирк?

Потому что некоторые без цирка не могут :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:42

  candidat написав:
  Vuch написав:Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.

Я тоже дико извиняюсь, но где я что-то требовал, чтоб меня в чем-то обвинять? Я только обратил внимание, что подобный жаргон только усложняет понимание информации. Форум нужен, чтоб помогать друг другу или дешифровками заниматься? Или, по-вашему, носителями полезной информации являются только "шифровальщики"? Я сам лично не одного человека консультировал по возвращению обратно в грейс после вылета в ТАСе, потому как сам лично это прошел и знаю все на практике, а не пересказываю информацию от других пользователей. И в моей помощи не было никаких Тазиков, Вик и т.п. И никто не умер. Так к чему этот цирк?
И насчет "спасибо говорить". Прочитайте короткий рассказ Валентины Осеевой "Синие листья" (займет у вас не больше минуты): http://lukoshko.net/story/sinie-listya.htm Тогда, наверное, поймете, что я имею в виду.
И то, что не только меня это волнует, подтверждают плюсы под каждым моим сообщением на эту тему.

Ви правильно нас виховуєте.
Але при цьому життя стає скучним.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:22

  Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! :evil: Шахраї! :twisted: Всі конкурси і аХції - одне намахалово! :evil:

Прощаю кульку за це шаромижнічество! :) Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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