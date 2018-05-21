RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:21

  candidat написав:Так к чему этот цирк?

Потому что некоторые без цирка не могут :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:42

  candidat написав:
  Vuch написав:Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.

Я тоже дико извиняюсь, но где я что-то требовал, чтоб меня в чем-то обвинять? Я только обратил внимание, что подобный жаргон только усложняет понимание информации. Форум нужен, чтоб помогать друг другу или дешифровками заниматься? Или, по-вашему, носителями полезной информации являются только "шифровальщики"? Я сам лично не одного человека консультировал по возвращению обратно в грейс после вылета в ТАСе, потому как сам лично это прошел и знаю все на практике, а не пересказываю информацию от других пользователей. И в моей помощи не было никаких Тазиков, Вик и т.п. И никто не умер. Так к чему этот цирк?
И насчет "спасибо говорить". Прочитайте короткий рассказ Валентины Осеевой "Синие листья" (займет у вас не больше минуты): http://lukoshko.net/story/sinie-listya.htm Тогда, наверное, поймете, что я имею в виду.
И то, что не только меня это волнует, подтверждают плюсы под каждым моим сообщением на эту тему.

Ви правильно нас виховуєте.
Але при цьому життя стає скучним.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24599
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:22

  Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! :evil: Шахраї! :twisted: Всі конкурси і аХції - одне намахалово! :evil:

Прощаю кульку за це шаромижнічество! :) Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25087
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:38

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! :evil: Шахраї! :twisted: Всі конкурси і аХції - одне намахалово! :evil:

Прощаю кульку за це шаромижнічество! :) Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька! :D
Вы прямо как девушка легкого поведения - торгуетесь и не можете определиться с ценою
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10766
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:25

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! :evil: Шахраї! :twisted: Всі конкурси і аХції - одне намахалово! :evil:

Прощаю кульку за це шаромижнічество! :) Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька! :D

так в ней - Льготный период – 30 календарных дней. Это что с ней делать то можно?:)
demichh
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 09.12.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:31

  demichh написав:так в ней - Льготный период – 30 календарных дней. Это что с ней делать то можно?:)

Зайві гроші ніколи не завадять... :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25087
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:59

Re: Банк Глобус

СМС-информирование по Видсоточке отключаемо?
ishvara
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 09.12.12
Подякував: 120 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:06

  ishvara написав:СМС-информирование по Видсоточке отключаемо?

Да
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 140
З нами з: 22.01.18
Подякував: 107 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:29

  Грйс-мэн написав:
  ishvara написав:СМС-информирование по Видсоточке отключаемо?

Да

Вместе с ИБ.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6102
З нами з: 03.11.08
Подякував: 339 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:36

А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )
ishvara
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 09.12.12
Подякував: 120 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 335336337338>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Muzzy, sens, wig, Zhmen і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1503, 1504, 1505
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15047 2134894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 20:18
2XL
А-Банк 1 ... 996, 997, 998
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9975 1439271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 20:16
2XL
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 557, 558, 559
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5582 1353816
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 20:11
justit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13350)
21.05.2018 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.