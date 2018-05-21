Vuch написав:Я дико извиняюсь, candidat, но вы так говорите, как будто вам кто-то тут что-то должен... Бесплатный форум, куча информации — спасибо нужно говорить, а не возмущаться, что вам, видите ли, непонятно.
Я тоже дико извиняюсь, но где я что-то требовал, чтоб меня в чем-то обвинять? Я только обратил внимание, что подобный жаргон только усложняет понимание информации. Форум нужен, чтоб помогать друг другу или дешифровками заниматься? Или, по-вашему, носителями полезной информации являются только "шифровальщики"? Я сам лично не одного человека консультировал по возвращению обратно в грейс после вылета в ТАСе, потому как сам лично это прошел и знаю все на практике, а не пересказываю информацию от других пользователей. И в моей помощи не было никаких Тазиков, Вик и т.п. И никто не умер. Так к чему этот цирк? И насчет "спасибо говорить". Прочитайте короткий рассказ Валентины Осеевой "Синие листья" (займет у вас не больше минуты): http://lukoshko.net/story/sinie-listya.htm Тогда, наверное, поймете, что я имею в виду. И то, что не только меня это волнует, подтверждают плюсы под каждым моим сообщением на эту тему.
Ви правильно нас виховуєте. Але при цьому життя стає скучним.
Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! Шахраї! Всі конкурси і аХції - одне намахалово!
Прощаю кульку за це шаромижнічество! Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! Шахраї! Всі конкурси і аХції - одне намахалово!
Прощаю кульку за це шаромижнічество! Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька!
Вы прямо как девушка легкого поведения - торгуетесь и не можете определиться с ценою
Козак-характерник написав:Ну що...ніхто не дзвонив і ніякого сертифіката Сільпо мені не дали. Слоган - обдурили з конкурсом, сертифікати Сільпо не віддають за розрахунки...Ганьба! Шахраї! Всі конкурси і аХції - одне намахалово!
Прощаю кульку за це шаромижнічество! Нещодавно підняли ліміт по запасочці з 50 до 60 тис. Хай живе кулька!
так в ней - Льготный период – 30 календарных дней. Это что с ней делать то можно?:)
demichh написав:так в ней - Льготный период – 30 календарных дней. Это что с ней делать то можно?:)
Зайві гроші ніколи не завадять...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!