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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:43
ishvara написав:
А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )
ні
залишки подивитись, ліміти змінити, платіж зробити
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:12
Лимиты установить, остаток посмотреть, снятую пятёрку обнаружить.
ishvara написав:А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )
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