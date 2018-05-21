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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:43
ishvara написав:
А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )
ні
залишки подивитись, ліміти змінити, платіж зробити
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:12
Лимиты установить, остаток посмотреть, снятую пятёрку обнаружить.
ishvara написав:А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )
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Додано: Вів 22 тра, 2018 11:21
А депо, которые на 2 года, можно пополнять в течение всего срока?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:00
ishvara написав:
А депо, которые на 2 года, можно пополнять в течение всего срока?
Да.
Ограничения только по минимальной и максимальной сумме пополнения.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:07
Что за чудные карты в нац. валюте в этом заведении? : ) Есть в наличии такие?
Востаннє редагувалось Surferlox
в Вів 22 тра, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь - Родине, честь - никому
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:17
Surferlox написав:
Что за чудные карты в нац. валюте в этом заведении? : )
а что вас в них удивляет? вроде карта как карта
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Вів 22 тра, 2018 17:10
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