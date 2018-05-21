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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 69
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:43

  ishvara написав:А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )

ні
залишки подивитись, ліміти змінити, платіж зробити
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:12

Re: Банк Глобус

Лимиты установить, остаток посмотреть, снятую пятёрку обнаружить.
ishvara написав:А что может ИБ Глобуса? Депо умеет открывать? )
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:21

А депо, которые на 2 года, можно пополнять в течение всего срока?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:00

  ishvara написав:А депо, которые на 2 года, можно пополнять в течение всего срока?

Да.
Ограничения только по минимальной и максимальной сумме пополнения.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:07

Re: Банк Глобус

Что за чудные карты в нац. валюте в этом заведении? : ) Есть в наличии такие?
Востаннє редагувалось Surferlox в Вів 22 тра, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:17

  Surferlox написав:Что за чудные карты в нац. валюте в этом заведении? : )

а что вас в них удивляет? вроде карта как карта
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