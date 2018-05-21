ні
залишки подивитись, ліміти змінити, платіж зробити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:43
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:12
Re: Банк Глобус
Лимиты установить, остаток посмотреть, снятую пятёрку обнаружить.
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:00
Да.
Ограничения только по минимальной и максимальной сумме пополнения.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:07
Re: Банк Глобус
Что за чудные карты в нац. валюте в этом заведении? : ) Есть в наличии такие?
Востаннє редагувалось Surferlox в Вів 22 тра, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:17
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:55
Re: Банк Глобус
Хто знає, в Глобусі можна автопролонгацію скасувати? А то депозит закінчується коли буду далеко від відділення
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:10
Автопролонгацию можно отменить в любом банке.
Не ранее, чем за месяц до даты окончания депозита надо написать в 2х экземплярах заявление на имя начальника отделения об отказе пролонгировать депозит и указать, на какой счет в данном банке перечислить средства (карточный, текущий и т.п.)
Пусть поставят входящий номер на Вашем экземпляре.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:13
я писал заяву в отделении. Но так как оно шло - то есть сомнения, что в системе все сделали как надо... может уже научились? думаю, нужно звонить в отделение накануне просить поискать мою заяву...
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:07
Тел дзвінок до перс. менеджера і не треба бумажной волокіти
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