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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:23

Re: Банк Глобус

В цій конюшні є перс менеджер? )))
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:28

тут залишок коштів при закритті рахунку десь загубили і не можуть знайти, а ви про відміну пролонгації через дзвінок менеджеру) бардак! тому тільки письмова заява!
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:19

  la9 написав:
  chipmunk написав:Хто знає, в Глобусі можна автопролонгацію скасувати? А то депозит закінчується коли буду далеко від відділення

я писал заяву в отделении. Но так как оно шло - то есть сомнения, что в системе все сделали как надо... может уже научились? думаю, нужно звонить в отделение накануне просить поискать мою заяву...

отпишите как прошло плиз.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
  la9 написав:
  chipmunk написав:Хто знає, в Глобусі можна автопролонгацію скасувати? А то депозит закінчується коли буду далеко від відділення

я писал заяву в отделении. Но так как оно шло - то есть сомнения, что в системе все сделали как надо... может уже научились? думаю, нужно звонить в отделение накануне просить поискать мою заяву...

отпишите как прошло плиз.

я постараюсь не забыть... депо заканчивается в марте следующего года :D
la9
 
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