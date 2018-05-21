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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:23
В цій конюшні є перс менеджер? )))
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babka_v_kedax
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:28
тут залишок коштів при закритті рахунку десь загубили і не можуть знайти, а ви про відміну пролонгації через дзвінок менеджеру) бардак! тому тільки письмова заява!
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casper12
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:19
la9 написав: chipmunk написав:
Хто знає, в Глобусі можна автопролонгацію скасувати? А то депозит закінчується коли буду далеко від відділення
я писал заяву в отделении. Но так как оно шло - то есть сомнения, что в системе все сделали как надо... может уже научились? думаю, нужно звонить в отделение накануне просить поискать мою заяву...
отпишите как прошло плиз.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:26
Оранжевый-хит сезона написав: la9 написав: chipmunk написав:
Хто знає, в Глобусі можна автопролонгацію скасувати? А то депозит закінчується коли буду далеко від відділення
я писал заяву в отделении. Но так как оно шло - то есть сомнения, что в системе все сделали как надо... может уже научились? думаю, нужно звонить в отделение накануне просить поискать мою заяву...
отпишите как прошло плиз.
я постараюсь не забыть... депо заканчивается в марте следующего года
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la9
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Додано: Вів 22 тра, 2018 21:49
Заявление: прошу возвратить мне депо в день окончания. Сложили в папку, наверное, если напомнить за пару дней до конца срока депо - посмотрят в папку и не автопролонгируют.
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demichh
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:28
babka_v_kedax написав:
В цій конюшні є перс менеджер? )))
Ну, есть отделения, где всё по-домашнему
Алёна в отделении на Саксаганского - для всех персональный менеджер
Во всяком случае, кто бы к ней ни обращался, она всегда идет навстречу клиенту.
А пенсам она там вообще как родная внучка.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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