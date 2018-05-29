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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16

  Квесторе_поверніться написав:По В+ % впали комусь?

С этого месяца же должны выплачивать "по-новОму". В последний рабочий день
gh78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:19

  gh78 написав:
  Квесторе_поверніться написав:По В+ % впали комусь?

С этого месяца же должны выплачивать "по-новОму". В последний рабочий день

Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24625
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:35

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?

Информировали на сайте в новостях, и тут в теме люди перепостили
https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-banka-globus-4.html
gh78
 
Повідомлень: 142
З нами з: 25.04.17
Подякував: 128 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:51

  gh78 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?

Информировали на сайте в новостях, и тут в теме люди перепостили
https://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-banka-globus-4.html

Там з 01.06.2018. За травень має бути по старому 28 числа місяця...якщо вихідний то 29. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24625
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:54

  Квесторе_поверніться написав:Там з 01.06.2018. За травень має бути по старому 28 числа місяця...якщо вихідний то 29. Ні?

Вроде как да.
Может они решили "опередить график"?
Я им прощаю такую инициативность, главное чтоб всё сошлось в итоге
gh78
 
Повідомлень: 142
З нами з: 25.04.17
Подякував: 128 раз.
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  #<1 ... 337338339340
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