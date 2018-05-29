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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16
Квесторе_поверніться написав:
По В+ % впали комусь?
С этого месяца же должны выплачивать "по-новОму". В последний рабочий день
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gh78
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:19
gh78 написав: Квесторе_поверніться написав:
По В+ % впали комусь?
С этого месяца же должны выплачивать "по-новОму". В последний рабочий день
Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:35
Квесторе_поверніться написав:
Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?
Информировали на сайте в новостях, и тут в теме люди перепостилиhttps://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-banka-globus-4.html
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gh78
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:51
Там з 01.06.2018. За травень має бути по старому 28 числа місяця...якщо вихідний то 29. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:54
Квесторе_поверніться написав:
Там з 01.06.2018. За травень має бути по старому 28 числа місяця...якщо вихідний то 29. Ні?
Вроде как да.
Может они решили "опередить график"?
Я им прощаю такую инициативность, главное чтоб всё сошлось в итоге
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gh78
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