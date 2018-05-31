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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16
Квесторе_поверніться написав:
По В+ % впали комусь?
С этого месяца же должны выплачивать "по-новОму". В последний рабочий день
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gh78
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:19
gh78 написав: Квесторе_поверніться написав:
По В+ % впали комусь?
С этого месяца же должны выплачивать "по-новОму". В последний рабочий день
Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:35
Квесторе_поверніться написав:
Дякую за інфо. Про це вони десь інформували імяреків?
Информировали на сайте в новостях, и тут в теме люди перепостилиhttps://globusbank.com.ua/ua/vnimaniyu-klientov-banka-globus-4.html
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gh78
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:51
Там з 01.06.2018. За травень має бути по старому 28 числа місяця...якщо вихідний то 29. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:54
Квесторе_поверніться написав:
Там з 01.06.2018. За травень має бути по старому 28 числа місяця...якщо вихідний то 29. Ні?
Вроде как да.
Может они решили "опередить график"?
Я им прощаю такую инициативность, главное чтоб всё сошлось в итоге
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gh78
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Додано: Сер 30 тра, 2018 07:46
Квесторе_поверніться
Зокрема нарахування процентів буде здійснюватися в останній робочий день календарного місяця.
, про виплату нічого не сказано
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 30 тра, 2018 16:43
d_12 написав:Квесторе_поверніться
Зокрема нарахування процентів буде здійснюватися в останній робочий день календарного місяця.
, про виплату нічого не сказано
раніше нарахування виплата ніяк не буде
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babka_v_kedax
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:27
О, глобусик прислал монетки
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Грйс-мэн
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Додано: Чет 31 тра, 2018 09:29
Капнули % по видсоточке! Никогда не сомневался в порядочности Шарика!
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bub-har
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:20
у меня выписка выводится только за май - и то без баланса по каждой операции - только суммы операций.
это глюки в глобусе? кто-то может подтвердить?
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keep
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