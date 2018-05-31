В Шаромиги покращення - нові депо можна поповнювати без обмежень.
І погіршення - поповнювати нові депо можна лише 1 місяць.
Результат - споганили Класичний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:21
В Шаромиги покращення - нові депо можна поповнювати без обмежень.
І погіршення - поповнювати нові депо можна лише 1 місяць.
Результат - споганили Класичний.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44
Квесторе_поверніться
Как по мне - такое пополнение, что есть, что его нет - почти без разницы...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48
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