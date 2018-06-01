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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:21

В Шаромиги покращення - нові депо можна поповнювати без обмежень.
І погіршення - поповнювати нові депо можна лише 1 місяць. :(
Результат - споганили Класичний.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24651
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44

Квесторе_поверніться
Как по мне - такое пополнение, что есть, что его нет - почти без разницы...
Vorlon
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 584 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Как по мне - такое пополнение, что есть, что его нет - почти без разницы...

По суті зробили депо без поповнення. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24651
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:58

Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?
ishvara
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 09.12.12
Подякував: 124 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:09

  ishvara написав:Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?


Ничего не напутал. Снятие 1%+2 грн.
Каждые 10 страниц вопрос повторяется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1022
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Подякував: 138 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:12

  Фантом написав:
  ishvara написав:Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?


Ничего не напутал. Снятие 1%+2 грн.
Каждые 10 страниц вопрос повторяется.


На горячке Глобуса говорят что перевод бесплатный. Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии
jurasja
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:19

  jurasja написав:Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии


Тут не поспоришь. Это вобще аксиома. Уже лет десять зачисление на неё без комиссии. Другим банкам учиться и учиться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1022
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Подякував: 138 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:52

  jurasja написав:
  ishvara написав:Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?

На горячке Глобуса говорят что перевод бесплатный. Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии

А смысл?
С Универсальной карты ПриватБанка снятие тоже 1%.
Так что, сэкономить получится только лишь 2 гривны.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:06

  lubopytnaya написав:
  jurasja написав:
  ishvara написав:Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?

На горячке Глобуса говорят что перевод бесплатный. Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии

А смысл?
С Универсальной карты ПриватБанка снятие тоже 1%.
Так что, сэкономить получится только лишь 2 гривны.

См личку
Дядя Дима
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  #<1 ... 338339340341
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