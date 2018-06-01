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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:21
В Шаромиги покращення - нові депо можна поповнювати без обмежень.
І погіршення - поповнювати нові депо можна лише 1 місяць.
Результат - споганили Класичний.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44
Квесторе_поверніться
Как по мне - такое пополнение, что есть, что его нет - почти без разницы...
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:48
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Как по мне - такое пополнение, что есть, что его нет - почти без разницы...
По суті зробили депо без поповнення.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:58
Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?
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ishvara
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:09
ishvara написав:
Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?
Ничего не напутал. Снятие 1%+2 грн.
Каждые 10 страниц вопрос повторяется.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:12
Фантом написав: ishvara написав:
Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?
Ничего не напутал. Снятие 1%+2 грн.
Каждые 10 страниц вопрос повторяется.
На горячке Глобуса говорят что перевод бесплатный. Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии
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jurasja
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:19
jurasja написав:
Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии
Тут не поспоришь. Это вобще аксиома. Уже лет десять зачисление на неё без комиссии. Другим банкам учиться и учиться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:52
jurasja написав: ishvara написав:
Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?
На горячке Глобуса говорят что перевод бесплатный. Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии
А смысл?
С Универсальной карты ПриватБанка снятие тоже 1%.
Так что, сэкономить получится только лишь 2 гривны.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:06
lubopytnaya написав: jurasja написав: ishvara написав:
Посмотрел тарифный план "Видсоточка+", снятие денег с карты любым способом - 1%+2 грн. Это действительно так, я ничего не напутал?
На горячке Глобуса говорят что перевод бесплатный. Приводят в пример карту Универсальная ПриватБанка, зачисление на нее идет без комиссии
А смысл?
С Универсальной карты ПриватБанка снятие тоже 1%.
Так что, сэкономить получится только лишь 2 гривны.
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Дядя Дима
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