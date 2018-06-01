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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 339340341342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:58

Re: Банк Глобус

Может хватит уже мешки ворочать!?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:12

Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.

Это как понимать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:12

Слава Коваля не дает покоя :twisted:
GrafBV
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:16

  ishvara написав:Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.

Это как понимать?


Работника, который отговаривает клиента от банковских продуктов - нужно расстрелять.
Видны только счета, к которым подключена услуга смс - это можно считать типа "платой за банкинг". Ну и тарифы по самому продукту никто не отменял.
Сам банкинг - бесплатный.

А вот сам банк может платить за поддержку банкинга, возможно даже за каждую учётку отдельно. Возможно поэтому и поставили задачу отговаривать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:39

  ishvara написав:Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.

Это как понимать?

Це де по телефону роздають логіни і паролі першого входу?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:21

Re: Банк Глобус

Сегодня заплатил старой видсоточкой за телевидение,так от доступной суммы отнялась сумма оплаты без блокировки 1,5%,т.е ещё в мае было в смс всего и доступно,а сегодня просто доступно и главное доступно сходится от остатка за вычетом платежа и 0,80коп за смс! Подумал может старую видсоточку перевели в видсоточку+,но версия отпадает,т.к сняли 080 коп за смс! Проверю ещё в понедельник!
bub-har
 
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