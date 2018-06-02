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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:58
Может хватит уже мешки ворочать!?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 16:12
Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.
Это как понимать?
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ishvara
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Додано: Суб 02 чер, 2018 16:16
ishvara написав:
Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.
Это как понимать?
Работника, который отговаривает клиента от банковских продуктов - нужно расстрелять.
Видны только счета, к которым подключена услуга смс - это можно считать типа "платой за банкинг". Ну и тарифы по самому продукту никто не отменял.
Сам банкинг - бесплатный.
А вот сам банк может платить за поддержку банкинга, возможно даже за каждую учётку отдельно. Возможно поэтому и поставили задачу отговаривать
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 02 чер, 2018 16:39
ishvara написав:
Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.
Это как понимать?
Це де по телефону роздають логіни і паролі першого входу?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:21
Сегодня заплатил старой видсоточкой за телевидение,так от доступной суммы отнялась сумма оплаты без блокировки 1,5%,т.е ещё в мае было в смс всего и доступно,а сегодня просто доступно и главное доступно сходится от остатка за вычетом платежа и 0,80коп за смс! Подумал может старую видсоточку перевели в видсоточку+,но версия отпадает,т.к сняли 080 коп за смс! Проверю ещё в понедельник!
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bub-har
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:47
Вкладчик1234 написав:
А вот сам банк может платить за поддержку банкинга, возможно даже за каждую учётку отдельно. Возможно поэтому и поставили задачу отговаривать
Если так, то хоть какое то объяснение. В принципе он и правда почти бесполезный.
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ishvara
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:16
ishvara написав: Вкладчик1234 написав:
А вот сам банк может платить за поддержку банкинга, возможно даже за каждую учётку отдельно. Возможно поэтому и поставили задачу отговаривать
Если так, то хоть какое то объяснение. В принципе он и правда почти бесполезный.
Лимиты менять можно.
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Інкогніто
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