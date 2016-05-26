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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:28
Так по телефону ещё и небось допрос проходить нужно, что не всегда удобно
Всё IMHO
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:25
Подскажите самый дешевый способ пополнить Витсоточку не выходя из дома (помимо СЭПа с КДВ Привата, там пока нет денег)? Есть деньги на картах Альфы, ВТБ, Сбербанка, Укргаза.
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