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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:28

Так по телефону ещё и небось допрос проходить нужно, что не всегда удобно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 5573
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Подякував: 3622 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:25

Подскажите самый дешевый способ пополнить Витсоточку не выходя из дома (помимо СЭПа с КДВ Привата, там пока нет денег)? Есть деньги на картах Альфы, ВТБ, Сбербанка, Укргаза.
ishvara
 
Повідомлень: 1101
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Подякував: 127 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:38

СЕП з Альфи безкоштовно.
Viz
 
Повідомлень: 801
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Подякував: 7 раз.
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