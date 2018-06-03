|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:28
Так по телефону ещё и небось допрос проходить нужно, что не всегда удобно
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5573
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3625 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:25
Подскажите самый дешевый способ пополнить Витсоточку не выходя из дома (помимо СЭПа с КДВ Привата, там пока нет денег)? Есть деньги на картах Альфы, ВТБ, Сбербанка, Укргаза.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:38
СЕП з Альфи безкоштовно.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 801
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 чер, 2018 23:13
ishvara написав:
Подскажите самый дешевый способ пополнить Витсоточку не выходя из дома (помимо СЭПа с КДВ Привата, там пока нет денег)? Есть деньги на картах Альфы, ВТБ, Сбербанка, Укргаза.
через кота по п2п
-
babka_v_kedax
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 21.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 чер, 2018 23:29
Вкладчик1234 написав: ishvara написав:
Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.
Это как понимать?
Работника, который отговаривает клиента от банковских продуктов - нужно расстрелять.
Видны только счета, к которым подключена услуга смс - это можно считать типа "платой за банкинг". Ну и тарифы по самому продукту никто не отменял.
Сам банкинг - бесплатный.
А вот сам банк может платить за поддержку банкинга, возможно даже за каждую учётку отдельно. Возможно поэтому и поставили задачу отговаривать
К тому же, какой бы "бесполезный" ИБ не был, а уточнить зашла сумма или нет, позволяет. Тем более, что СМС бывают и не приходят.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6144
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56707
|7281717
|
|
|10025
|1451870
|
|
|5659
|1363865
|
|