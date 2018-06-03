Додано: Пон 04 чер, 2018 09:57

bub-har написав: Проверю ещё в понедельник! Проверю ещё в понедельник!

Как то странно всё! Cегодня сделал оплату в интернете другой старой видсоточкой! Результат: Списалось так же от остатка сумма платежа без блокировки 1,5%,но доступно стало за вычетом платежа на 4 коп меньше и нету суммы "всего"!,80 коп за смс очевидно спишут в следуюший раз! Конечно это ужасно высчитывать копейки,но давно не проверял Шарика на предмет бухгалтерии и прощаю своему дорогому другу недостающие 4 коп и качели устраивать не буду,но после очередных платежей всё буду пересчитывать на счётах! P.S. Вот уже 2 года не пользуюсь ИБ и всё пока в своевременных смс отображается корректно(какие-то копейки не в счёт)!И поднятие лимитов по телефону,как и операции по карте происходят быстро и в отличии от гестапо привата не задают много вопросов! Кому-то нужен ИБ,кому то нет! Так же самое кому-то нужно смс информирование,а кому-то нет! Вообщем Шарик всем полезен по своему и желаю ему только процветания и чтобы он продвигался к верхушкам рейтинга минфина,стал самым крутым банком в мире с самыми крутыми карточками в мире и всегда радовал своих клиентов!