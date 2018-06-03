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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 340341342343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:28

Так по телефону ещё и небось допрос проходить нужно, что не всегда удобно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:25

Подскажите самый дешевый способ пополнить Витсоточку не выходя из дома (помимо СЭПа с КДВ Привата, там пока нет денег)? Есть деньги на картах Альфы, ВТБ, Сбербанка, Укргаза.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:38

СЕП з Альфи безкоштовно.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 23:13

  ishvara написав:Подскажите самый дешевый способ пополнить Витсоточку не выходя из дома (помимо СЭПа с КДВ Привата, там пока нет денег)? Есть деньги на картах Альфы, ВТБ, Сбербанка, Укргаза.

через кота по п2п
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 23:29

  Вкладчик1234 написав:
  ishvara написав:Позвонил на горячую линию, чтобы подключить ИБ:
- Зачем он вам?
- Узнать номер счета и перевести туда сумму
- Переводите деньги с карты на карту лучше
- А как же комиссия?
- Так интернет-банк тоже платный.

Это как понимать?


Работника, который отговаривает клиента от банковских продуктов - нужно расстрелять.
Видны только счета, к которым подключена услуга смс - это можно считать типа "платой за банкинг". Ну и тарифы по самому продукту никто не отменял.
Сам банкинг - бесплатный.

А вот сам банк может платить за поддержку банкинга, возможно даже за каждую учётку отдельно. Возможно поэтому и поставили задачу отговаривать


К тому же, какой бы "бесполезный" ИБ не был, а уточнить зашла сумма или нет, позволяет. Тем более, что СМС бывают и не приходят.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:39

babka_v_kedax кто такой кот?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:49

  ishvara написав:babka_v_kedax кто такой кот?

Монобанк
Можно еще воспользоваться tas2u от Таскомбанка
но СЭП от Альфы в рабочий день будет оптимальный вариант
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:57

Re: Банк Глобус

  bub-har написав:Проверю ещё в понедельник!
Как то странно всё! Cегодня сделал оплату в интернете другой старой видсоточкой! Результат: Списалось так же от остатка сумма платежа без блокировки 1,5%,но доступно стало за вычетом платежа на 4 коп меньше и нету суммы "всего"!,80 коп за смс очевидно спишут в следуюший раз! Конечно это ужасно высчитывать копейки,но давно не проверял Шарика на предмет бухгалтерии и прощаю своему дорогому другу недостающие 4 коп и качели устраивать не буду,но после очередных платежей всё буду пересчитывать на счётах! P.S. Вот уже 2 года не пользуюсь ИБ и всё пока в своевременных смс отображается корректно(какие-то копейки не в счёт)!И поднятие лимитов по телефону,как и операции по карте происходят быстро и в отличии от гестапо привата не задают много вопросов! Кому-то нужен ИБ,кому то нет! Так же самое кому-то нужно смс информирование,а кому-то нет! Вообщем Шарик всем полезен по своему и желаю ему только процветания и чтобы он продвигался к верхушкам рейтинга минфина,стал самым крутым банком в мире с самыми крутыми карточками в мире и всегда радовал своих клиентов!
bub-har
 
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