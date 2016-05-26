RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:02

  bub-har написав:
  Квесторе_поверніться написав:Та банка і так стала самюю крутою іпотечною банкою.
Хотелось бы,чтобы мой дорогй друг был крутым во всём,а не только в ипотеке, выбил бы буржуев из рейтинга минфина, сам возглавил рейтинг минфина,показал бы всем кузькину мать и сделал бы нарешти самую крутую карту в мире видсоточку+ в валюте!

Не до жиру бути б живу.
І капіталу слід підлити.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24673
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:06

  vollena71 написав:
  ishvara написав:babka_v_kedax кто такой кот?

Монобанк
Можно еще воспользоваться tas2u от Таскомбанка
но СЭП от Альфы в рабочий день будет оптимальный вариант

У Альфы деньги заходят на след. день как я понял, а у Привата за 3 грн - в тот же?
ishvara
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 09.12.12
Подякував: 128 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:16

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:І капіталу слід підлити.
Ну так ему просто в край необходимо что-то делать по привлечению деньжат населения! Не все же размещают депозиты в гривне! А так бы сделал видсоточку+ в валюте и глядишь народ Шарика бы засыпал валютой,как в мультике https://www.youtube.com/watch?v=t2EdLtgj9-s
bub-har
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 13.07.16
Подякував: 337 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:26

  ishvara написав:У Альфы деньги заходят на след. день как я понял, а у Привата за 3 грн - в тот же?

От Альфы отправляла до 10:00 рабочего дня, заходили на Видсоточку+ тем же днем. С Привата личного опыта нет.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 18.09.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:48

vollena71 Я отправил утром, около 10, пишут, что зачисление завтра.
ishvara
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 09.12.12
Подякував: 128 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:12

  ishvara написав:vollena71 Я отправил утром, около 10, пишут, что зачисление завтра.

в альфі немає "около" якщо до 9:58 відправили то вже повинні дойти якщо після , то чекайте десь о 17:00, якщо після 14:00 відправили з альфи, будуть десь в 18:00
babka_v_kedax
 
Повідомлень: 21
З нами з: 21.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 341342343344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, Denim ND, mihasik, Siris і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перехідний Банк РВС Банк 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
19 3374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 15:16
abc111
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 565, 566, 567
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5661 1364429
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 15:00
M-Audio
Альфа-Банк 1 ... 5670, 5671, 5672
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56714 7283415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 14:43
cdj2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.