Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 14:02
bub-har написав: Квесторе_поверніться написав:
Та банка і так стала самюю крутою іпотечною банкою.
Хотелось бы,чтобы мой дорогй друг был крутым во всём,а не только в ипотеке, выбил бы буржуев из рейтинга минфина, сам возглавил рейтинг минфина,показал бы всем кузькину мать и сделал бы нарешти самую крутую карту в мире видсоточку+ в валюте!
Не до жиру бути б живу.
І капіталу слід підлити.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:06
vollena71 написав: ishvara написав: babka_v_kedax
кто такой кот?
Монобанк
Можно еще воспользоваться tas2u от Таскомбанка
но СЭП от Альфы в рабочий день будет оптимальный вариант
У Альфы деньги заходят на след. день как я понял, а у Привата за 3 грн - в тот же?
ishvara
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:16
Квесторе_поверніться написав:
І капіталу слід підлити.
Ну так ему просто в край необходимо что-то делать по привлечению деньжат населения! Не все же размещают депозиты в гривне! А так бы сделал видсоточку+ в валюте и глядишь народ Шарика бы засыпал валютой,как в мультике
https://www.youtube.com/watch?v=t2EdLtgj9-s
bub-har
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:26
ishvara написав:
У Альфы деньги заходят на след. день как я понял, а у Привата за 3 грн - в тот же?
От Альфы отправляла до 10:00 рабочего дня, заходили на Видсоточку+ тем же днем. С Привата личного опыта нет.
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vollena71
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:48
vollena71 Я отправил утром, около 10, пишут, что зачисление завтра.
ishvara
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:12
ishvara написав: vollena71
Я отправил утром, около 10, пишут, что зачисление завтра.
в альфі немає "около" якщо до 9:58 відправили то вже повинні дойти якщо після , то чекайте десь о 17:00, якщо після 14:00 відправили з альфи, будуть десь в 18:00
babka_v_kedax
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:00
babka_v_kedax Да, верно, зашло около 16
ishvara
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