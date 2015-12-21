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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 342343344345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:50

Re: Банк Глобус

  emeta написав:Как это с видстоточки СЕПом никто не отпралял?

Так ИБ какой-то... недоделанный. Лучше уж наликом за процент снять, когда припрет. А так - пусть накапливаются. Оно есть не просит.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:37

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:а с "процентовки" по СЕПу средства быстро улетают на Приват например?

Ніхто так не щле...мабуть.


Как это с видстоточки СЕПом никто не отпралял? 8)

Зачем юзать платный тормозной СЭП , если можно заюзать бесплатный мгновенный п2п ?
mustbe
 
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