Так ИБ какой-то... недоделанный. Лучше уж наликом за процент снять, когда припрет. А так - пусть накапливаются. Оно есть не просит.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:50
Re: Банк Глобус
Так ИБ какой-то... недоделанный. Лучше уж наликом за процент снять, когда припрет. А так - пусть накапливаются. Оно есть не просит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:37
|