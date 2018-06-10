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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 342343344345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:50

Re: Банк Глобус

  emeta написав:Как это с видстоточки СЕПом никто не отпралял?

Так ИБ какой-то... недоделанный. Лучше уж наликом за процент снять, когда припрет. А так - пусть накапливаются. Оно есть не просит.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:37

...
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 06 чер, 2018 18:28, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:50

Re: Банк Глобус

ворочайте ...ворочайте ....
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:18

  -VICTOR- написав:ворочайте ...ворочайте ....

Воистину. Каждый месяц появляется новый "мессия".
Вроде и не глупые люди, но личкой пользоваться не умеют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:58

Re: Банк Глобус

А що по фін мону в цьому банку, дають мішки ворочати?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:33

  Banki написав:А що по фін мону в цьому банку, дають мішки ворочати?

До 150К оборота.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3264
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34

  guntherhouse777 написав:
  Banki написав:А що по фін мону в цьому банку, дають мішки ворочати?

До 150К оборота.

доба, тиждень, місяць, рік?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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