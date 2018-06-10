Так ИБ какой-то... недоделанный. Лучше уж наликом за процент снять, когда припрет. А так - пусть накапливаются. Оно есть не просит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:50
Re: Банк Глобус
Так ИБ какой-то... недоделанный. Лучше уж наликом за процент снять, когда припрет. А так - пусть накапливаются. Оно есть не просит.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:37
...
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 06 чер, 2018 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:50
Re: Банк Глобус
ворочайте ...ворочайте ....
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:18
Воистину. Каждый месяц появляется новый "мессия".
Вроде и не глупые люди, но личкой пользоваться не умеют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:58
Re: Банк Глобус
А що по фін мону в цьому банку, дають мішки ворочати?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:33
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
доба, тиждень, місяць, рік?
Одна бджола мало меду наносить...
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