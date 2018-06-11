ну дик треб аж платити на залишок 17%
де ще таке чудо є?
от і полізли мінуса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:09
ну дик треб аж платити на залишок 17%
де ще таке чудо є?
от і полізли мінуса
+50грн !
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Додано: Пон 11 чер, 2018 19:14
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:53
место лудшыХо уже занято
Но он може быть или лудшее или ничотак или нармальок
ну лудшее эт наврядли -- хай ИБ нормальный замастырит
... делайте хоть что-нибудь!
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