ну дик треб аж платити на залишок 17%
де ще таке чудо є?
от і полізли мінуса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:09
ну дик треб аж платити на залишок 17%
де ще таке чудо є?
от і полізли мінуса
+50грн !
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Додано: Пон 11 чер, 2018 19:14
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:53
место лудшыХо уже занято
Но он може быть или лудшее или ничотак или нармальок
ну лудшее эт наврядли -- хай ИБ нормальный замастырит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 чер, 2018 23:08
Re: Банк Глобус
А движение по счету в ИБ уже не показывает? Все по 0, но общая сумма пока еще есть.
Или нужно все на листочке?
Додано: Вів 12 чер, 2018 05:25
Вісоточка+
Абонплата за м-банкинг уже "вшита" в тариф карты? Или есть вариант отказа? Лимиты поднимаются на горячке и до какого максимального значения?
Додано: Вів 12 чер, 2018 05:29
Спасибо за интересную табличку и судя из таблички у многих банков есть ещё больше минуса! Верю в моего дорогого друга!
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