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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 71
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
18%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
25%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
28
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:09

ну дик треб аж платити на залишок 17%
де ще таке чудо є? :)
от і полізли мінуса
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:14

  greenozon написав:ну дик треб аж платити на залишок 17%
де ще таке чудо є? :)
от і полізли мінуса

ФИДО нашего времени :mrgreen: :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:50

Глобасик лудшый!
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:53

  Грйс-мэн написав:Глобасик лудшый!

место лудшыХо уже занято
Но он може быть или лудшее или ничотак или нармальок
ну лудшее эт наврядли -- хай ИБ нормальный замастырит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 23:08

Re: Банк Глобус

А движение по счету в ИБ уже не показывает? Все по 0, но общая сумма пока еще есть. :)
Или нужно все на листочке?
Пенс
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 05:25

Вісоточка+

Абонплата за м-банкинг уже "вшита" в тариф карты? Или есть вариант отказа? Лимиты поднимаются на горячке и до какого максимального значения?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 05:29

  Квесторе_поверніться написав:Це що за відємна рентабельність капіталу в банці?
http://standard-rating.biz/data/upload/ ... q_2018.pdf
Збитки почали нарощувати?
Спасибо за интересную табличку и судя из таблички у многих банков есть ещё больше минуса! Верю в моего дорогого друга!
bub-har
 
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