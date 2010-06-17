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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:14
зарахування на картку в ІБ з власного рахунку - безкоштовне, а переказ з Відсоточки через ІБ на інший власний рахунок - плати в тарифах (https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... .2018%20(2
).pdf + https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... t_plus_(16
).pdf) не знайшов, є п. 2.4., але про переказ на інший власний рахунок через ІБ - ні слова
, а п. 2.4.2. - вроді під цей переказ не підпадає
, підкажіть, будь ласка, з власної практики скільки коштує така операція.
ось так :(
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:04
В ІБ пущає перекинути з рахунку на рахунок?
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